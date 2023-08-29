Корнеев: Абаскаль возомнил себя Пикассо

«Абаскаль должен ставить в защите на Дуарте и Джикию. [Хотя и] они не в полном порядке. В целом слишком много новых идей, Мартинс — не какой то выдающийся игрок, такое ощущение, что есть недопонимание. Непонятно, зачем изобретать велосипед.



Не знаю, есть ли давление со стороны руководства, но если послушать, что говорят, — дали ему (Абаскалю) все бразды правления, парень делает что угодно. Возомнил себя Пикассо, взял кисть, креативит.



Соболев неузнаваем. Не знаю, в чём проблема. Он не цеплялся за мяч, терял его в ситуациях, в которых ему никто не мешал. Как будто у него слишком много накопилось ментально, кто то его в узде держит, он не может вырваться. Когда первое знакомство было, Абаскаль дал ему воздух, Соболев «полетел». Почему он «приземлился», не знаю», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».