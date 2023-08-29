Гендир «Динамо» сообщил, какую сумму клуб отдал за Карраскаля

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров высказался по поводу подписания бело-голубыми колумбийца Хорхе Карраскаля из ПФК ЦСКА. По словам функционера, сумма сделки по Карраскалю составила менее € 7 млн.

«Сумма компенсации за Карраскаля существенно ниже, чем в последних сообщениях. Она ниже € 7 млн», — сказал Павел Пивоваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в воскресенье, 27 августа, московское «Динамо» объявило в своём телеграм-канале о переходе полузащитников Луиса Чавеса и Хорхе Карраскаля. Контракты с игроками подписаны на четыре года с возможностью продления ещё на сезон. В прошлом сезоне Карраскаль выступал за московский ПФК ЦСКА.