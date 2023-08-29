Марцел Личка высказался о возможной работе в сборной России

«Я ещё не дорос до работы в сборной России. В национальной команде должен быть тренер, который на протяжении 10–15 лет показывал хорошую работу. Мне ещё надо много лет работать.



Куда из топ-клубов РПЛ стремлюсь? Хороший вопрос, пока даже не знаю, как ответить. Нам важно работать в «Динамо» и улучшать нашу игру – закрепиться в первой тройке. Быть близко к «Зениту», «Спартаку».