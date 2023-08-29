Вратарь "Ахмата" назвал игроков РПЛ, от которых исходит наибольшая опасность

Шелия назвал игроков РПЛ, от которых исходит наибольшая опасность
Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия назвал форварда «Спартака» Квинси Промеса и полузащитника «Зенита» Клаудиньо самыми опасными игроками в РПЛ.
В субботу грозненская команда сыграла вничью со «Спартаком» со счетом 0:0 в выездном матче шестого тура МИР РПЛ.
— Есть ли такой футболист, неудобный игрок, которого вы видите с мячом и сразу мысль: «Блин, опять он»?
— Много таких, особенно, когда даешь им большое пространство, и они становятся опасными. Главное — не давать им много свободного места, и тогда не будут опасными (улыбается).
К таким игрокам можно отнести Промеса и Клаудиньо — они хорошо используют пространство. Если футболистам, которые играют в топ клубах, дать возможность сыграть — они сыграют. Важно не дать им этого.
— После какой тяжелой игры подумали: «Почему я вратарь, а не полевой игрок»?
— Нет. Хотя где то можно было так подумать (смеется). Когда что то совсем не получается, думаешь: «Блин, я бы сейчас что нибудь сделал…» Но это только мысль.
— Что снится вратарю перед важными играми?
— Всегда все по разному, это зависит от подсознания. Не скажу, что часто снятся сны, но бывало, — сказал Шелия Sport24.