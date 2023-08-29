Вратарь "Ахмата" назвал игроков РПЛ, от которых исходит наибольшая опасность

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия назвал форварда «Спартака» Квинси Промеса и полузащитника «Зенита» Клаудиньо самыми опасными игроками в РПЛ.

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В субботу грозненская команда сыграла вничью со «Спартаком» со счетом 0:0 в выездном матче шестого тура МИР РПЛ.

— Есть ли такой футболист, неудобный игрок, которого вы видите с мячом и сразу мысль: «Блин, опять он»?

— Много таких, особенно, когда даешь им большое пространство, и они становятся опасными. Главное — не давать им много свободного места, и тогда не будут опасными (улыбается).

К таким игрокам можно отнести Промеса и Клаудиньо — они хорошо используют пространство. Если футболистам, которые играют в топ клубах, дать возможность сыграть — они сыграют. Важно не дать им этого.

— После какой тяжелой игры подумали: «Почему я вратарь, а не полевой игрок»?

— Нет. Хотя где то можно было так подумать (смеется). Когда что то совсем не получается, думаешь: «Блин, я бы сейчас что нибудь сделал…» Но это только мысль.

— Что снится вратарю перед важными играми?