Булыкин оценил перспективы Карраскаля в "Динамо"

— Хорхе — хороший футболист. Главное, чтобы у него все получилось и не было никаких конфликтов внутри клуба, тогда он поможет «бело голубым». Мы не знаем, из за чего именно Карраскаль не играл у армейцев, был ли у него конфликт с Владимиром Федотовым.



По своим футбольным качествам Карраскаль может стать ключевым игроком «Динамо». Колумбиец уже показал, что он мастеровитый футболист. Теперь надо проявить себя в новой команде, — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.