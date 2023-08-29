Булыкин оценил перспективы Карраскаля в "Динамо"

Карраскаль по футбольным качествам может стать ключевым игроком «Динамо», заявил Булыкин
Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин считает, что перешедший из столичного ЦСКА полузащитник Хорхе Карраскаль может стать ключевым футболистом «бело голубых».
Карраскаль в воскресенье стал игроком «Динамо», заключив контракт до лета 2027 года с возможностью продления еще на сезон. За «красно синих» колумбиец играл с февраля 2022 года.
— Хорхе — хороший футболист. Главное, чтобы у него все получилось и не было никаких конфликтов внутри клуба, тогда он поможет «бело голубым». Мы не знаем, из за чего именно Карраскаль не играл у армейцев, был ли у него конфликт с Владимиром Федотовым.
По своим футбольным качествам Карраскаль может стать ключевым игроком «Динамо». Колумбиец уже показал, что он мастеровитый футболист. Теперь надо проявить себя в новой команде, — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.