Бывший агроном «Ростова» объяснил проблемы на стадионе «Сочи»
Бывший агроном «Ростова» Альберт Ченибалаян высказался о проблемах с газоном на стадионе «Сочи».
«Чтобы получилось нормальное поле, всё зависит не только от агронома. Погода очень сильно влияет. Это не открытый газон. Есть условия, в которых выращивается этот газон. Если есть крыша и отсутствует отток свежего воздуха, когда стадион закрыт, поле попадает в парную. Можно только помочь полю, чтобы оно начало расти, но вмешаться на 200 процентов и получить хороший результат вы не можете», – приводит слова Ченибалаяна «Чемпионат».
30 августа «Сочи» примет на своем поле ЦСКА в матче 3-го тура группового этапа Кубка России. Встреча пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 17:15 по московскому времени.
На качество поля стадиона «Фишт» стали поступать жалобы с момента матча сочинской команды против «Ростова» (4:0). Также газоном были не удовлетворены во время игры «Сочи» – «Локомотив» (0:1).