Бывший агроном «Ростова» объяснил проблемы на стадионе «Сочи»

«Чтобы получилось нормальное поле, всё зависит не только от агронома. Погода очень сильно влияет. Это не открытый газон. Есть условия, в которых выращивается этот газон. Если есть крыша и отсутствует отток свежего воздуха, когда стадион закрыт, поле попадает в парную. Можно только помочь полю, чтобы оно начало расти, но вмешаться на 200 процентов и получить хороший результат вы не можете», – приводит слова Ченибалаяна «Чемпионат».