«Балтика» заявила Джанаева для участия в матчах РПЛ

Голкипер Сослан Джанаев включен в заявку «Балтики» под 35 м игровым номером для участия в матчах МИР Российской премьер лиги, сообщается на официальном сайте РПЛ.

В июне Джанаев ушел из «Сочи», за который выступал с 2019 года, в связи с завершением срока контракта. Ранее голкипер играл за московский «Спартак», «Ростов», казанский «Рубин», грозненский «Ахмат». На его счету три матча за сборную России.