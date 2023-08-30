Деспотович пожаловался на тульский «Арсенал» в FIFA

Джордже Деспотович оказался в России в 2018 году и сначала выступал за «Оренбург». Зимой 2020 года он стал игроком «Рубина». Однако в январе 2022 года стало известно, что казанский клуб отстранил Деспотовича от тренировок с основной командой. В конце января стороны разорвали контракт по обоюдному согласию. После этого серб перешёл в «Арсенал». 31-летний серб покинул клуб Первой лиги в июле. В настоящее время форвард находится в статусе свободного агента.