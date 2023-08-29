Гол Обухова в компенсированное время принёс «Оренбургу» победу над «Факелом»

Воронежцы уступили в Кубке России.

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Сегодня, 29 августа, на центральном стадионе профсоюзов в Воронеже состоялся матч второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Факелом» и «Оренбургом». Гости одержали победу – 1:0.

Единственный гол был забит на первой компенсированной минуте. Гогличидзе слева выполнил подачу на дальний угол вратарской, Кудряшов не смог далеко выбить мяч, чем воспользовался Полуяхтов и нанёс удар — Беленов среагировал. Отскок от рук вратаря получился прямо на ногу Обухова, который из вратарской добил точно в цель.

«Оренбург» набрал шесть очков и возглавил турнирную таблицу группы А. «Факел» (3) остаётся на третьей строчке. Также в квартете выступают «Сочи» (3) и ЦСКА (3).