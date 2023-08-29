Кукурелья согласился на переход в «Манчестер Юнайтед»

По информации источника, испанский футболист и его представители согласились на переход в стан манкунианцев. Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить лондонцам только € 3 млн за годичную аренду, в то время как «синие» хотят выручить не менее € 8 млн. «Красные дьяволы» намерены как можно скорее достичь договорённости по аренде Кукурельи.