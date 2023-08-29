«Спартак» разгромил «Динамо» в Кубке России

Красно-белые прервали серию без побед.

«Спартак» обыграл «Динамо» в московском дерби, состоявшемся в рамках 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча состоялась на домашней арене красно-белых и завершилась со счётом 4:1.

Хозяева поля забили четыре мяча уже к 25-й минуте матча. Дважды отличился нападающий Александр Соболев, по разу точными ударами отметились сербский защитник Срджан Бабич и полузащитник Антон Зиньковский.

Гости смогли отыграть один мяч во второй половине встречи. На 65-й минуте гол престижа забил камерунский полузащитник Николас Нгамалё.