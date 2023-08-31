Футболист «Спартака» ответил на вопрос о пиве после матчей

«За счёт чего «Спартак» свежо выглядел против «Динамо»? Пообщались, поговорили с ребятами, в чем проблемы. Все понимают, что в футболе бывают отрезки, когда идет и когда все плохо, и ничего не получается. Есть команда, тренерский штаб. Разобрали ошибки. Вышли совсем с другим настроем.



Связка с Пруцевым в центре поля? Мы давно вместе играем. Есть определенные моменты сыгранности.



Разрешает ли Абаскаль игрокам «Спартака» выпить пива после матча, как Личка в «Динамо»? Нет. У нас как то все спокойно с этим — никто даже не заикается. Есть моменты перекуса, когда нужно закрыть углеводное окно — пицца или еще что то», — приводит слова Литвинова «Матч ТВ».