Федерация футбола Италии собирается подать в суд на экс-тренера «Зенита»

Решение Роберто Манчини уйти с поста главного тренера сборной Италии оказалось неожиданным для Федерации футбола Италии (FIGC). 58-летний специалист внезапно подал в отставку, попутно обвинив FIGC в неуважении к нему. Об уходе Манчини из сборной Италии стало известно 13 августа.

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27 августа Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии, подписав контракт до 2027 года. Главным тренером национальной команды Италии стал бывший наставник «Зенита» и «Наполи» Лучано Спаллетти.

По информации La Gazzetta dello Sport и CalcioNews24, в FIGC хотят потребовать от Манчини возмещения ущерба. В организации настаивают, что отставка Роберто не была официально принята.

Манчини возглавил сборную Италии в мае 2018 года. Под его руководством итальянская команда выиграла Евро-2020, который из-за пандемии прошел летом 2021 года. Всего Манчини возглавлял Италию в 61 матче (В39 Н13 П9).