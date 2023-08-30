Игрок «Динамо» одним словом описал первый тайм против «Спартака»

«В первом тайме случилась настоящая катастрофа! Таким образом непозволительно играть в дерби. Мы полностью провалили первые двадцать пять минут, именно они предрешили исход матча. Будем разбираться, почему так произошло. В перерыве был серьезный разговор с Личкой. После 0:4 тренер не может прийти в раздевалку и погладить всех по головке. Был серьезный мужской разговор, который останется между нами», — сказал Паршивлюк.