Карраскаль объяснил, почему выбрал «Динамо»

«Я очень рад, что оказался в «Динамо». Мне всегда нравилась их манера игры. Нравится атмосфера в команде, стадион. Меня очень хорошо приняли, дружеское отношение в команде. Я чувствую поддержку.



У меня были другие предложения, но не буду о них говорить. Я выбрал «Динамо», потому что мне знаком чемпионат России. Я уже привык жить в Москве, мне нравится атмосфера. Я сосредоточился на этом выборе», — сказал Карраскаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.