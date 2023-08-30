«Спартак» отказывается продавать Даниила Денисова в «Лилль» за € 11 млн
«Лилль» заинтересован в услугах крайнего защитника московского «Спартака» Даниила Денисова. Французский клуб готов заплатить за 20-летенго россиянина € 11 млн.
Как сообщает Metaratings.ru, спортивный директор красно-белых Пол Эшуорт склоняется к тому, чтобы отказать «Лиллю» в трансфере Денисова.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что игроком «Спартака» и полузащитником «Динамо» Даниилом Фоминым интересуется неназванный французский клуб.
Даниил Денисов является воспитанником академии санкт-петербургского «Зенита». В 2019 году он оказался в «Спартаке». На счету Даниила 56 матчей в составе красно-белых, один забитый мяч и шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Денисов в € 4 млн.