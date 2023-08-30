В Испании потребовали тюрьмы для футболистки, которую поцеловал глава местного футбола

«Почему ты хвасталась перед другими футболистками и со смехом позировала с мемом о вашем поцелуе с Рубиалесом? Почему все твои партнерши по команде, которые сейчас возмущены, в шутку кричали вам с Рубиалесом в автобусе «целуйтесь»?



Я не хочу, чтобы ты говорила правду, потому что Испания уже знает ее сегодня. Я хочу, чтобы ты отправилась в тюрьму», — написал Перес.