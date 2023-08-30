Кудряшов сломал ребро в матче Кубка России с «Оренбургом»

Защитник «Факела» Федор Кудряшов получил перелом ребра в матче ФОНБЕТ Кубка России против «Оренбурга» и пропустит до трех недель, сообщает пресс служба воронежского клуба.

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«Факел» во вторник уступил «Оренбургу» со счетом 0:1 в домашнем матче группового этапа Кубка России. 36 летний Кудряшов начал игру в стартовом составе и был заменен на 63 й минуте.

— Во вчерашней игре с «Оренбургом» Кудряшов получил перелом ребра — срок восстановления составит до трех недель, — говорится в сообщении «Факела».