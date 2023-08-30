Агент Миранчука объяснил, почему россиянин не попадал в заявку «Аталанты»

Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Аталанты» и сборной России Алексея Миранчука, рассказал, почему его клиент не попадал в заявку бергамасков на первые матчи нынешнего сезона.
«На одной из первых тренировок на летних сборах «Аталанты» Алексей получил повреждение. Это не позволяло ему заниматься с командой весь период сборов. Именно по этой причине Миранчук не попадал в заявку «Аталанты» на предыдущие матчи.
Только вчера, 29 августа, Лёша прошёл все тестирования и получил подтверждение того, что он готов к нагрузкам в общей группе. С сегодняшнего дня он приступает к тренировкам с командой без каких-либо ограничений», — приводит слова Шпинёва «Чемпионат».
Алексей Миранчук минувший сезон провёл в составе «Торино». За 31 матч он отметился четырьмя забитыми мячами и семью голевыми передачами. С 2020 года права на россиянина принадлежат «Аталанте», с которой у него контракт до конца сезона-2023/2024. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 12 млн.