Агент Дркушича отреагировал на решение «Сочи» отказать «Нанту» в трансфере футболиста

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, отреагировал на решение российского клуба отказать «Нанту» в трансфере словенского футболиста.
«29 августа «Сочи» отказал «Нанту», Ванья остаётся в России. Мы удивлены и даже немного разочарованы этим решением, тем, что российский клуб не оставил никакого шанса для переговоров. В «Сочи» просто заявили, что футболист не продается.
«Нант» был хорошим вариант, но в «Сочи» решили так, как решили. Лига 1 — одна из сильнейших в мире, а с «Црвеной Звездой» Друшич мог сыграть в Лиге чемпионов. Но что поделать — решение принято. Ванья — профессионал, и неважно, насколько сложное и разочаровывающее для него было принято решение. Теперь он должен двигаться дальше. Дркушич связан контрактом с «Сочи» и уважает это. Посмотрим, что случится в дальнейшем», — приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».
Ванья Дркушич перешёл в «Сочи» в январе 2022 года из словенского «Браво» за € 120 тыс. Его контракт с российским клубом действует до 30 июня 2025 года.