Агент Дркушича отреагировал на решение «Сочи» отказать «Нанту» в трансфере футболиста

«Нант» был хорошим вариант, но в «Сочи» решили так, как решили. Лига 1 — одна из сильнейших в мире, а с «Црвеной Звездой» Друшич мог сыграть в Лиге чемпионов. Но что поделать — решение принято. Ванья — профессионал, и неважно, насколько сложное и разочаровывающее для него было принято решение. Теперь он должен двигаться дальше. Дркушич связан контрактом с «Сочи» и уважает это. Посмотрим, что случится в дальнейшем», — приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».