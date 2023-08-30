Тренер Непомнящий считает, что Миранчук мучается в Италии

Непомнящий считает, что Миранчук мучается в Италии
Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о российском полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.
«Я всегда говорил, что не понимал и не понимаю, когда люди уходят из одного чемпионата в другой, а потом теряют себя. Миранчук себя потерял? Думаю, если бы он играл в чемпионате России, то получал бы удовольствие и доставлял удовольствие нам зрителям. Но когда мучается то в одной команде, то в другой — это мне непонятно», — приводит слова Непомнящего Legalbet.
Миранчук в сентябре 2020 года перешел из «Локомотива» в «Аталанту» за 14,5 млн евро (данные портала Transfermarkt). Летом прошлого года 27-летнего россиянина арендовал «Торино» до конца сезона-2022/23. Туринцы не стали выкупать Миранчука, Алексей вернулся в расположение бергамасков. В нынешнем сезоне Миранчук ни разу не сыграл за «Аталанту». Его контракт с этим клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
В общей сложности в Серии А Миранчук провел 73 матча, на его счету 10 голов и 12 результативных передач.
Агент Миранчука Вадим Шпинев сообщил о том, что до конца трансферного окна Алексей может перейти из «Аталанты» в другой клуб.