Тренер Непомнящий считает, что Миранчук мучается в Италии

«Я всегда говорил, что не понимал и не понимаю, когда люди уходят из одного чемпионата в другой, а потом теряют себя. Миранчук себя потерял? Думаю, если бы он играл в чемпионате России, то получал бы удовольствие и доставлял удовольствие нам зрителям. Но когда мучается то в одной команде, то в другой — это мне непонятно», — приводит слова Непомнящего Legalbet.