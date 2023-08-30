Салихова рассказала о трудностях, с которыми столкнулся Абаскаль в «Спартаке»

«И последнее. Психологический аспект. У тренера Гильермо Абаскаля за последний год были очень сильные потрясения: уход спортивного директора, смена прежнего владельца на корпоративного, увеличение дохода, слава, узнаваемость, рождение ребенка, абсолютная свобода в управлении не только командой, но и клубом. Все эти факторы влияют на эмоциональное состояние тренера. И внешние факторы также не способствуют дзену. С таким количеством вызовов не сталкивался ни один тренер в РПЛ», – приводит слова Салиховой «РИА Новости Спорт».