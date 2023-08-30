Мележиков прокомментировал отношение руководства "Спартака" к Абаскалю

«Разговоры об отставке считаю несостоятельными — мы только фактически начали чемпионат и разрыв по очкам между первым и седьмым местом очень маленький. Да и причин собственно для «падения» не вижу — состав команды Гильермо действительно сильный! Только если сами не споткнемся!» – сказал Мележиков «СЭ».