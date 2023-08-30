Мележиков прокомментировал отношение руководства "Спартака" к Абаскалю

Мележиков заявил, что не допускает отставки Абаскаля
Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал отношение руководства столичного клуба к главному тренеру красно-белых Гилермо Абаскалю.
«Разговоры об отставке считаю несостоятельными — мы только фактически начали чемпионат и разрыв по очкам между первым и седьмым местом очень маленький. Да и причин собственно для «падения» не вижу — состав команды Гильермо действительно сильный! Только если сами не споткнемся!» – сказал Мележиков «СЭ».
«Динамо» после трех туров группового этапа Кубка России набрало 4 очка и занимает второе место в группе D. Лидирует в группе «Спартак», в активе которого 9 баллов.
После 6 туров «Спартак» занимает 7-е место РПЛ, набрав 10 очков.