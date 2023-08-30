Кузяев рассказал, чем отличается жизнь во Франции

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев высказался о жизни во Франции.
«Какие основные различия между жизнью в России и во Франции? В первые недели после переезда во Францию мне показалось, что все административные процедуры здесь сложнее. Чтобы приобрести SIM-карту, автомобиль или открыть банковский счёт, иногда нужно подтвердить место жительства или платёжные моменты. В России всё проще», — цитирует Кузяева пресс-служба Лиги 1.
Российский полузащитник Далер Кузяев подписал двухлетний контракт с французским футбольным клубом «Гавр» в июле. В составе петербургского «Зенита» Кузяев выступал с 2017 по 2023 год.
«Гавр» является одним из старейших клубов Франции, высшими достижениями в истории клуба были третье место по итогам чемпионата-1950/1951, два выигранных Кубка страны (1920 и 1959) и один Суперкубок (1959).