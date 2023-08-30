Агент Клаудиньо рассказал о будущем игрока

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, заявил, что его клиент не покинет петербургский клуб в летнее трансферное окно.

© РИА Новости

«Клаудиньо точно останется в «Зените» до зимы. Сейчас уход игрока не обсуждается», – приводит слова Гарсии Sport24.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с августа 2021 года. Его переход из «РБ Брагантино» обошелся петербуржцам в 12 млн евро (по данным Transfermarkt). В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провел в составе сине-бело-голубых 9 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Клаудиньо в 20 млн евро. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2027 года. В июле сообщалось об интересе к бразильцу со стороны «Фламенго».