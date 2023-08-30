Булыкин прокомментировал разгромное поражение «Динамо»

«Очень хороший настрой был у «Спартака», а у «Динамо» ошибки в обороне оказались голевыми и предопределили исход матча. Даже с 0:2 тяжело отыграться, а с 0:4 — практически нереально. Можно сказать, что «Динамо» решило поэкспериментировать, а «Спартак» вышел на игру, чтобы получить результат и порадовать своих болельщиков после предыдущих неудачных игр», — считает Булыкин.