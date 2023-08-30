Турецкий журналист оценил игру Зайнутдинова в составе «Бешикташа»

«Несомненно, у Зайнутдинова будет много игрового времени в «Бешикташе» в этом сезоне. На это есть две причины — тренеру «Бешикташа» нравятся футболисты, которые играют не только на одной позиции. Вторая причина — Зайнутдинов не считается легионером. Он очень хорошо начал свою карьеру в «Бешикташе». Зайнутдинову приходится доказывать, чтобы играть с восемью иностранцами в составе.



После выхода в первом матче с киевским «Динамо» он некоторое время играл на позиции левого защитника, на левом фланге, в полузащите и забил гол, который на последней минуте вывел «Бешикташ» вперёд. Как мы увидели в кратчайшие сроки, Зайнутдинов обладает понемногу всеми качествами, которые могут быть у футболиста. Он одновременно борющийся игрок, целеустремлённый, с хорошими навыками защиты.



Болельщики «Бешикташа» довольны его игрой и результативностью на данный момент. Тот факт, что в ЦСКА он играл десятку, является для нас подсказкой: если у тренера Шенола Гюнеша возникнут проблемы в атаке, он будет оценивать его там. У Зайнутдинова даже есть возможность выйти в стартовом составе в матче с киевским «Динамо», который состоится завтра. Хотя Зайнутдинов не является игроком, который может привести в одиночку «Бешикташ» к чемпионству, он футболист, который будет играть решающую роль в команде. Это очень хорошо», — сказал Дикме в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.