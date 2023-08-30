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Кордоба ответил на вопрос об интересе к нему со стороны «Галатасарая» и клубов из Саудовской Аравии

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба заявил «Матч ТВ», что не обращает внимания на слухи о его возможном переходе в клубы из Саудовской Аравии или Турции.

Кордоба ответил на вопрос об интересе к нему со стороны «Галатасарая»
© РИА Новости

Ранее «РБ Спорт» заявлял об интересе к нападающему «Краснодара» со стороны ряда клубов из Саудовской Аравии. Также сообщалось, что не исключен его переход в турецкий «Галатасарай».

— Ранее в СМИ сообщалось, что вами интересуется «Галатасарай» и клубы из Саудовской Аравии. Что вы сами слышали об этом?

— Всегда есть какие то слухи. Но сейчас я нахожусь в «Краснодаре» и сфокусирован только на этом клубе, — сказал Кордоба «Матч ТВ».

«Краснодар» единолично возглавляет турнирную таблицу МИР РПЛ, набрав 14 очков в шести матчах, а в седьмом туре примет «Спартак». Игра начнется в 20:00 мск и будет показана в прямом эфире канала МАТЧ ПРЕМЬЕР.