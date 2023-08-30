Кордоба ответил на вопрос об интересе к нему со стороны «Галатасарая» и клубов из Саудовской Аравии
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба заявил «Матч ТВ», что не обращает внимания на слухи о его возможном переходе в клубы из Саудовской Аравии или Турции.
Ранее «РБ Спорт» заявлял об интересе к нападающему «Краснодара» со стороны ряда клубов из Саудовской Аравии. Также сообщалось, что не исключен его переход в турецкий «Галатасарай».
— Ранее в СМИ сообщалось, что вами интересуется «Галатасарай» и клубы из Саудовской Аравии. Что вы сами слышали об этом?
— Всегда есть какие то слухи. Но сейчас я нахожусь в «Краснодаре» и сфокусирован только на этом клубе, — сказал Кордоба «Матч ТВ».
«Краснодар» единолично возглавляет турнирную таблицу МИР РПЛ, набрав 14 очков в шести матчах, а в седьмом туре примет «Спартак». Игра начнется в 20:00 мск и будет показана в прямом эфире канала МАТЧ ПРЕМЬЕР.