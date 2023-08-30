Кордоба ответил на вопрос об интересе к нему со стороны «Галатасарая»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба заявил «Матч ТВ», что не обращает внимания на слухи о его возможном переходе в клубы из Саудовской Аравии или Турции.

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Ранее «РБ Спорт» заявлял об интересе к нападающему «Краснодара» со стороны ряда клубов из Саудовской Аравии. Также сообщалось, что не исключен его переход в турецкий «Галатасарай».

— Ранее в СМИ сообщалось, что вами интересуется «Галатасарай» и клубы из Саудовской Аравии. Что вы сами слышали об этом?

— Всегда есть какие то слухи. Но сейчас я нахожусь в «Краснодаре» и сфокусирован только на этом клубе, — сказал Кордоба «Матч ТВ».