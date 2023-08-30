Экс-тренер сборной России назвал главную проблему «Динамо» в игре со «Спартаком»

«Думаю, главная проблема — настрой и психология. Ведь до этого «Динамо» играло с ЦСКА и, уступая в первом тайме, выиграли в конце концов. Здесь была схожая картина. У «Динамо» больше возможностей, чем оно выдает на-гора. Оборона не есть цемент, на котором выстраивается здание. Чтобы здание под названием «Динамо» не шаталось, а твердо стояло на протяжении длительного времени, нужно решать проблемы. Повторюсь, ошибки, которые они допускали в обороне, на мой взгляд, даже в юношеской команде считаются плохим знаком. А в целом, игра была очень интересная, насыщенная, было много моментов, во втором тайме динамовцы заметно прибавили. Такие игры украшают наш футбол», — резюмировал Игнатьев.