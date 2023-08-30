Спонсор «Сельты» выпустил пиво с изображением Мостового и Карпина

К 100-летию испанской «Сельты» бренд пива Estrella Galicia выпустил особую коллекцию бутылок, на которых изображены 11 прославленных футболистов клуба.

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В число легенд «Сельты», которые получили свои этикетки, вошли два россиянина Валерий Карпин и Александр Мостовой. В продажу должно поступить 33 млн бутылок.

Стоит отметить, что легенд клуба выбирали болельщики «Сельты» путём голосования.

Estrella Galicia

Валерий Карпин и Александр Мостовой выступали вместе за московский «Спартак», испанскую «Сельту» и сборную России. Карпин провёл за «Сельту» 218 игр и забил 39 мячей, у Мостового — 235 матчей и 72 гола.