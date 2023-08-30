Живущий в США экс-футболист сборной России не собирается возвращаться на родину

Бывший вратарь московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин, который сейчас проживает в США, заявил, что не планирует возвращаться на родину. Об этом он рассказал Metaratings.ru.
«Планов возвращаться в Россию нет. С удовольствием проживаю там, где находятся мои дети. Не хочу сравнивать Россию и США. В данном случае выбрал жизнь в месте с круглогодичным летом, к тому же я всегда мечтал жизнь у океана.
Я люблю Россию, никогда этого не скрывал и не собираюсь от этого отказываться. Но в следующем году мне исполнится 50 лет, пора бы задуматься о пенсии на берегу океана», – сказал экс-футболист.
Помимо «Локомотива» голкипер также выступал за российские «Спартак» и ЦСКА, итальянские «Салернитану» и «Верону», грозненский «Терек» (ныне — «Ахмат»), израильский «Маккаби Ахи».
Нигматуллин — трехкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны. Он пять раз входил в число 33 лучших футболистов чемпионата России, а в 2001 году стал лучшим спортсменом страны.