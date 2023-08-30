Живущий в США экс-футболист сборной России не собирается возвращаться на родину

«Планов возвращаться в Россию нет. С удовольствием проживаю там, где находятся мои дети. Не хочу сравнивать Россию и США. В данном случае выбрал жизнь в месте с круглогодичным летом, к тому же я всегда мечтал жизнь у океана.



Я люблю Россию, никогда этого не скрывал и не собираюсь от этого отказываться. Но в следующем году мне исполнится 50 лет, пора бы задуматься о пенсии на берегу океана», – сказал экс-футболист.