Все клубы мира за одно окно потратили на трансферы рекордную сумму

Все футбольные клубы мира поучаствовали в обновлении рекорда по затратам на приобретения новых игроков в одно трансферное окно. Об этом сообщает интернет-портал Transfermarkt.

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Ранее рекордным в плане трат было летнее трансферное окно 2019 года. Тогда все клубы мира потратили на приобретения новых игроков € 7,568 млрд. Летом 2023 года на покупки уже было потрачено € 7,63 млрд.