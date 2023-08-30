Карпин ответил на вопрос о Дзюбе после победы над «Локомотивом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над московским «Локомотивом» в матче Кубка России ответил на вопрос о форварде «железнодорожников» Артеме Дзюбе. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».
«Комфортно ли было играть с «Локомотивом» без Дзюбы? А мне почему должно быть комфортно или нет? Футболистам должно быть комфортно. Это у вас напряженность возникает, наверное. Для вас — да, а я тут причем?» — сказал тренер.
30 августа «Ростов» на своем поле победил «Локомотив» в домашнем матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:1. У победителей мячи забили Егор Голенков (24-я минута) и Илья Вахания (37-я). В составе московской команды отличился Максим Глушенков (71-я). Дзюба отсутствовал в заявке красно-зеленых.
Ранее Дзюбу назвали тормозом «Локомотива».