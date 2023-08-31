Роналду стал рекордсменом по голам в национальных чемпионатах
Португальский нападающий Криштиану Роналду стал рекордсменом по забитым мячам в национальных чемпионатах.
Как сообщает Международная федерация футбольной истории и статистики, выступающий за саудовский клуб "Аль-Наср" Криштиану Роналду обошел по голам в национальных чемпионатах Йозефа Бицана и Ференца Пушкаша.
В матче против "Аль-Шабаба" Роналду оформил дубль. Теперь на его счету 517 мячей, забитых в национальных чемпионатах. У Пушкаша и Бицана по 515.
Больше всего голов на счету Роналду в чемпионате Испании - 311, в чемпионате Англии он отличился 103 раза, в чемпионате Италии - 81, Саудовской Аравии - 19 и Португалии - 3.