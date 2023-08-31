Роналду стал рекордсменом по голам в национальных чемпионатах

Португальский нападающий Криштиану Роналду стал рекордсменом по забитым мячам в национальных чемпионатах.

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Как сообщает Международная федерация футбольной истории и статистики, выступающий за саудовский клуб "Аль-Наср" Криштиану Роналду обошел по голам в национальных чемпионатах Йозефа Бицана и Ференца Пушкаша.

В матче против "Аль-Шабаба" Роналду оформил дубль. Теперь на его счету 517 мячей, забитых в национальных чемпионатах. У Пушкаша и Бицана по 515.