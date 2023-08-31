Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов УЕФА

"Антверпен", "Копенгаген" и ПСВ обеспечили себе места в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА , обыграв своих соперников по итогам квалификации.

Жеребьевка Лиги чемпионов состоится в четверг, 31 августа. Церемония начнется 19:00 по московскому времени. Первая корзина: "Манчестер Сити", "Барселона", "Севилья", "Наполи", "Бавария", "Пари Сен-Жермен", "Бенфика" и "Фейенорд". Вторая корзина: "Реал", "Атлетико", "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Лейпциг", "Боруссия" (Дортмунд), "Интер" и "Порту". Третья корзина: "Милан". "Лацио", "Шахтер", "Зальцбург", "Брага", "Црвена Звезда", ПСВ и "Копенгаген". Четвертая корзина: "Галатасарай", "Салтик", "Ньюкасл", "Унион", "Ланс", "Янг Бойз", "Антверпен" и "Реал Сосьедад"