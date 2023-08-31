Директор "Интер Майами" Асенси: клуб решил подписать Месси, когда его выгнали из "Барсы"

Директор футбольного клуба "Интер Майами" Хавьер Асенси заявил, что американский клуб начал планировать переход аргентинского нападающего Лионеля Месси, когда футболист ушел из "Барселоны".

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Его слова передает Marca. "Когда Месси выгнали из "Барселоны", окно открылось. Если бы его не выгнали, он бы до сих пор был там наверняка. Но возможность была открыта, и мы присоединились. Потом он уезжает в Париж, и до июня 2023 года делать было нечего. Правда, все смотрели на Саудовскую Аравию, но мы продолжили работать, планируя его приезд", — сказал Асенси.

27 августа "Интер Майами" обыграл "Нью-Йорк Ред Буллз" в МЛС со счетом 2:0. Лионель Месси стал автором второго забитого мяча. Этот матч стал первым для аргентинца в чемпионате. После девяти игр за "Интер Майами" на счету Месси 11 забитых мячей и три результативные передачи. 20 августа аргентинец завоевал свой первый трофей в Америке.