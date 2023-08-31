Футболист «Локомотива» заявил, что уровень российского футбола падает

Футболист московского «Локомотива» и сборной Армении считает, что уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) падает. Своим мнением он поделился со Sport24.
«Уровень российского футбола так или иначе падает из-за отсутствия еврокубков и конкуренции с клубами из Европы. Опять же, если останусь, тогда буду повышать требования к себе, самоотдаче. Буду стараться прогрессировать даже в таких условиях. Но если появится возможность переехать в Европу, я воспользуюсь этим», — сказал Тикнизян.
В текущем сезоне РПЛ Тикнизян принял участие в шести матчах, в которых забил три мяча. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в €2,5 млн. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.
Весной защитник дебютировал за сборную Армении в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Он провел четыре матча, отметившись одним забитым мячом.