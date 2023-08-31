Футболист «Локомотива» заявил, что уровень российского футбола падает

«Уровень российского футбола так или иначе падает из-за отсутствия еврокубков и конкуренции с клубами из Европы. Опять же, если останусь, тогда буду повышать требования к себе, самоотдаче. Буду стараться прогрессировать даже в таких условиях. Но если появится возможность переехать в Европу, я воспользуюсь этим», — сказал Тикнизян.