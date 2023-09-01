Наследник Месси официально перешел из «Барселоны» в «Брайтон»

Нападающий Ансу Фати перешел из «Барселоны» в английский «Брайтон» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба британского клуба.
Форвард проведет в аренде один сезон.
«Это подписание очень важно для всех нас. Я уверен, что Ансу поможет нам достичь новых целей и мы сможем помочь ему вернуться на тот уровень, которого он заслуживает», — заявил главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби.
Фати называли наследником Лионеля Месси, но Ансу не отличался высокой результативностью и часто получал травмы, восстановление после которых занимало много времени.
В минувшем сезоне Фати провел в чемпионате Испании 36 матчей, в которых отметился семью голами и тремя результативными передачами. В среднем он проводил на поле 38 минут. В нынешнем сезоне Ла Лиги игрок сыграл в трех матчах, в которых не отметился результативными действиями. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Фати составляет €35 млн.