Журналист Контерио: Мбаппе согласовал с "ПСЖ" контракт до 2026 года

Французский форвард Килиан Мбаппе готов продлить контракт с "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает журналист Марко Контерио в Twitter. По информации источника, нападающий согласовал с клубом соглашение до 2026 года. В нем будут прописаны отступные, которые активируются в 2024 году. 21 июля руководство "ПСЖ" исключило нападающего Мбаппе из заявки на предсезонное турне по Японии.

По сообщению издания L'Équipe, это произошло из-за того, что форвард подписал тайное соглашение о переходе в "Реал" следующим летом в статусе свободного агента. 24 июля издание Relovo сообщило, что Мбаппе отказался переходить из "ПСЖ" в саудовский "Аль-Хиляль", несмотря на то, что клубы уже договорились о трансфере. Форвард согласился весь следующий сезон провести в "ПСЖ" на скамейке запасных в качестве наказания за тайные переговоры, которые он вел с мадридским "Реалом". 13 августа известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Мбаппе вернулся к тренировкам с основным составом команды после переговоров с руководством. Первый матч чемпионата Франции с "Лорьяном" Мбаппе пропустил, в игре с "Тулузой" он вышел во втором тайме на поле и забил мяч.