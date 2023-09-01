Работники отеля в США попросили футболиста Месси держаться подальше от их работы

Сотрудники отеля Fairmont Miramar, который находится в Лос-Анджелесе, сделали совместное заявление, адресованное Лионелю Месси в частности и всей команде «Интер Майами», которая должна приехать в город на матч против местной команды, передает Mundo Deportivo.

© Газета.Ru

«Весь обслуживающий персонал отеля просит Месси и его товарищей по команде проявить солидарность с нами и держаться подальше от Fairmont Miramar», — говорится в заявлении.

Сотрудники отеля участвуют в забастовке, требуя повышения зарплаты.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Он подписал контракт с клубом из МЛС и дебютировал за клуб, отличившись со штрафного в первом матче. Его результативная серия остановилась на девяти играх.