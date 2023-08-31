Форвард «Локомотива» Изидор решил перейти в «Лорьян»

Нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор принял решение продолжить карьеру во французском «Лорьяне». Об этом сообщает журналист Le Parisien Бенжамен Хуарес в своём «твиттере».

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По информации источника, соглашение между клубами ещё не было достигнуто, однако форвард хотел бы перейти именно в «Лорьян». Переговоры сторон продолжаются.

Ранее сообщалось, что на приобретение Изидора в это трансферное окно претендует «Марсель», однако в руководстве «провансальцев» опровергли информацию о достижении договорённости о переходе нападающего «Локомотива».