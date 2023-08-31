Мостовой раскритиковал тренерский штаб сборной России за вызов 49 игроков
Национальная команда в сентябре должна провести три товарищеских матча.
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой раскритиковал решение тренерского штаба национальной команды вызвать на сентябрьский учебно-тренировочный сбор сразу 49 футболистов.
«Это всё очень странно.. Если честно, это какая-то глупость. Зачем вызывать на матчи такое количество футболистов, когда впереди ничего нет? Кошмар!», — приводит слова Мостового «Матч ТВ».
Подопечные Валерия Карпина соберутся на сбор в Новогорске. Команда будет тренироваться вместе с 4 по 12 сентября.
В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях в связи с событиями на Украине. После этого национальная команда провела лишь пять товарищеских матчей (все соперники были из Азии).