Мостовой раскритиковал тренерский штаб сборной России за вызов 49 игроков

«Это всё очень странно.. Если честно, это какая-то глупость. Зачем вызывать на матчи такое количество футболистов, когда впереди ничего нет? Кошмар!», — приводит слова Мостового «Матч ТВ» .

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех международных соревнованиях в связи с событиями на Украине. После этого национальная команда провела лишь пять товарищеских матчей (все соперники были из Азии).