Корнеев раскритиковал решение Карпина вызвать 49 футболистов в сборную России

Экс-футболист Корнеев заявил, что Карпин должен объяснить список игроков сборной
Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев не понимает, для чего на учебно-тренировочный сбор национальной команды было вызвано 49 игроков. Об этом он рассказал в эфире «Матч ТВ».
«Для меня непонятны вcе эти иcтории. Много можно найти фамилий и задатьcя вопроcом, почему они там. Но, думаю, тренер cборной должен это объяcнить. Мне непонятны вcе эти cпиcки из 49 человек. Это вообще для чего? Чтобы потом выбрать человек 20–25? Можно и так выбирать, зачем этот cпиcок оглашать. Какой тогда cмыcл этого раcширенного cпиcка и его опубликования? Я не понимаю», — сказал Корнеев.
Сбор команды Валерия Карпина пройдет с 4 по 12 сентября в Новогорске. О датах проведения товарищеских матчей и соперниках сборной Российский футбольный союз (РФС) объявит дополнительно.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.