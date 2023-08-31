Капитан «Ростова» рассказал об эмоциональной реакции Карпина на поражения клуба

Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов рассказал, как главный тренер команды Валерий Карпин реагирует на результаты клуба в текущем сезоне. Слова футболиста передает «Спорт-Экспресс».

«Наверное, стал больше нервничать, проявлять эмоции. Видно, что неспокоен. Проводим игру — более-менее, другую — отвратительно. Нет стабильности. Победа над «Локомотивом» должна придать уверенности», — сказал Глебов.

После шести туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» с семью очками занимает 11-е место турнирной таблице. В следующем туре подопечные Карпина встретятся дома с московским «Динамо» (3 сентября).