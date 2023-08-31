Капитан «Ростова» рассказал об эмоциональной реакции Карпина на поражения клуба

Глебов заявил, что Карпин стал больше нервничать из-за результатов "Ростова"
Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов рассказал, как главный тренер команды Валерий Карпин реагирует на результаты клуба в текущем сезоне. Слова футболиста передает «Спорт-Экспресс».
«Наверное, стал больше нервничать, проявлять эмоции. Видно, что неспокоен. Проводим игру — более-менее, другую — отвратительно. Нет стабильности. Победа над «Локомотивом» должна придать уверенности», — сказал Глебов.
После шести туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» с семью очками занимает 11-е место турнирной таблице. В следующем туре подопечные Карпина встретятся дома с московским «Динамо» (3 сентября).
30 августа «Ростов» на своем поле победил столичный «Локомотив» в домашнем матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:1. У победителей мячи забили Егор Голенков (24-я минута) и Илья Вахания (37-я). В составе московской команды отличился Максим Глушенков (71-я).