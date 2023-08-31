Нападающий «Зенита» рассказал о взаимоотношениях с Семаком

— Нет, ничего не поменялось. В «Зените» высочайшая конкуренция. Не зря это клуб, который из года в год бьется за первое место, поэтому на поле всегда должны выходить сильнейшие. Я стараюсь приносить максимум пользы и получать удовольствие от игры. В каждом матче и тренировке я должен доказывать, что я способен помогать «Зениту». С первого дня я чувствую доверие команды — это важно для любого игрока. Я счастлив в «Зените» и рад, что у меня получается то, что я должен делать. Мы начали сезон не так, как хотели, но уже набираем ход, — приводит слова Кассьерры «Евро Футбол.Ру».