Нападающий «Зенита» рассказал о взаимоотношениях с Семаком

Матео Кассьерра: «Счастлив в «Зените» и рад, что у меня получается то, что я должен делать»
Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра рассказал о взаимоотношениях с главным тренером команды Сергеем Семаком, а также заявил, что счастлив выступать за клуб из Санкт Петербурга.
— За последний год никак не поменялись отношения с тренером?
— Нет, ничего не поменялось. В «Зените» высочайшая конкуренция. Не зря это клуб, который из года в год бьется за первое место, поэтому на поле всегда должны выходить сильнейшие. Я стараюсь приносить максимум пользы и получать удовольствие от игры. В каждом матче и тренировке я должен доказывать, что я способен помогать «Зениту». С первого дня я чувствую доверие команды — это важно для любого игрока. Я счастлив в «Зените» и рад, что у меня получается то, что я должен делать. Мы начали сезон не так, как хотели, но уже набираем ход, — приводит слова Кассьерры «Евро Футбол.Ру».
Колумбийский форвард отметился 6 голами в первых 6 турах МИР РПЛ в текущем сезоне.