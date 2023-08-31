Нападающий «Ахмата» Конате рассказал про получение российского паспорта

«Почему решил получить паспорт? Я в России живу много лет, у меня русская жена, дочка. Я очень рад, что мне дали гражданство. Не каждому дается такой шанс, а для меня это стало большим событием. Документ получал в Грозном? Да. И прописка указана в Грозном. Когда получил паспорт, с семьёй немножко отпраздновали это событие (улыбается). Мои родные тоже рады за меня. Следующий шаг — загранпаспорт? А я уже получил (улыбается)», — приводит слова Конате «Матч ТВ».