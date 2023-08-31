В Мексике игрока удалили за засовывание пальца сопернику в «пятую точку»

В чемпионате Мексики произошёл резонансный эпизод, который стал вирусным в соцсетях. Защитник «Керетаро» Омар Мендоза в матче с «Атласом» засунул палец сопернику в «пятую точку», за что был удалён с поля.

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Игра проходила в напряженной равной борьбе. В одном из эпизодов Мендоза засунул палец в «пятую точку» Хуана Сапаты. Пострадавший пожаловался арбитру, однако судья сразу ему не поверил и пошёл смотреть видеоповтор. VAR подтвердил факт грязного нарушения со стороны Мендозы, за что рефери показал ему красную карточку.

Удаление Мендозы вызвало недоумение у болельщиков на трибунах, откуда не было видно его деяние. Однако на табло стадиона показали повтор VAR, который внёс ясность для фанатов.