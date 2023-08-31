Захарян рассказал, почему не перешел в «Фейеноорд», «Лацио» или «Страсбург»

«В комментариях иронизировали, что я за лето поиграл за «Фейеноорд», «Лацио», «Страсбург» и заехал в «Челси»? Это всё правда. Да, я понимаю, что над этим многие старались иронизировать, но могу сказать, что, конечно, были предложения от «Фейеноорда», «Страсбурга», был «Лацио». Это официальные предложения. Был полувариант с «Дженоа», также была заинтересована «Рома», но официальных переговоров не было, так скажем.



Выбрал «Сосьедад», потому что он был наиболее настойчив. Договорились клубы между собой, что тоже очень важно, чтобы предложение устроило «Динамо», — сказал Захарян в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.