Захарян назвал российских игроков, которые могут переехать в Европу

«Тюкавин – хотел бы его видеть в Испании. Пиняев – думаю, тоже в Испанию. Он любит играть в атаку, и это чисто его футбол. Возможно, Карпукас – какая-нибудь Италия. Надеюсь, Гладышев. И Сперцян, думаю, уедет сейчас. Эдуард тоже в Испанию. Италия – это более оборонительный футбол, поэтому туда Карпукаса, у которого 100 отборов за сезон. Думаю, ему там хорошо будет. Гладышев – парень габаритный, может Англию выдержать», — сказал Захарян в видео, опубликованном на YouTube-канале Nobel.