«Рома» объявила о переходе Ромелу Лукаку

«Мы испытываем огромное удовлетворение от того, что Лукаку выбрал «Рому». С его приходом мы приобретаем больше опыта, профессионализма и стремления к победе. Все наши решения направлены на повышение конкурентоспособности команды. Мы очень гордимся тем, что наши болельщики с таким воодушевлением приветствуют Ромелу», — прокомментировал переход нападающего генеральный директор «Ромы» Тиаго Пинто.